Orte der Schatten und des Wassers

Typ: Ausflug Naturdenkmal Ausgangspunkt (für Kesselschlucht): Gemeindeamt Weiler

Dauer: ca. 40 Minuten für den Hinweg Ausrüstung: Schuhe mit guter Profilsohle, dem Wetter angepasste Kleidung Anmerkung: wie bei jeder Wanderung sollte man vor Aufbruch den Wetterbericht genau studieren; bei Starkregen oder Gewitter kann es in Schluchten sehr schnell sehr ungemütlich werden bzw. zu einem plötzlichen Wasseranstieg kommen, zudem erhöht sich die Rutschgefahr, wenn die meist felsigen/steilen Wege nass sind

Einkehrtipp: mehrere Lokalitäten in Weiler, an heißen Sommertagen gibt es zudem kühlende Leckereien in der Eiswerkstatt „Dario“ in Weiler oder im „The CUP by Kolibri“ in der Nachbargemeinde Röthis

Die bekanntesten Schluchten in Vorarlberg: Rappenlochschlucht/Kuhlochschlucht (Dornbirn), Engenloch-Schlucht (Hittisau), Argenschlucht (Au-Schoppernau), Bregenzerach-Schlucht, Örflaschlucht (Götzis), Kesselschlucht (Weiler), Üble Schlucht (Laterns), Kessi Schlucht (Großes Walsertal), Bürser-Schlucht (Bürs), Bannwaldschlucht (Silbertal), Röbischlucht (Gargellen; Vorsicht, nur über Klettersteig erreichbar!)