Chinesischer E-Auto-Riese zieht in die PlusCity

Pichler eröffnet Store in Pasching

Ein ungewöhnlicher „Neuzugang“ im Shopping-Tempel. Aber es ist tatsächlich fix, wie Daniel Jäger, Head of CX, Sales and Network Development bei BYD Austria im Gespräch mit der „Krone“ bestätigt: „Das Autohaus Pichler in Asten wird in der PlusCity einen BYD Pioneer Store eröffnen. Die Eröffnung ist frühestens für Oktober 2023 geplant, was perfekt zur Markteinführung der beiden neuen BYD Modelle Dolphin und BYD Seal passen würde. Die beiden Pioneer Stores - einen gibt es bereits seit Jahresende 2022 in der SCS in Vösendorf - bringen die Autos dorthin, wo sich die Menschen gerne aufhalten und ermöglichen damit ein niederschwelliges Erleben der Marke BYD und der E-Mobilität.“