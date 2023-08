Steilste Zahnradbahn Österreichs feiert 130 Jahre

Dichter Dampf umhüllt die sieben wartenden Fahrgäste am Bahnsteig in St. Wolfgang. Nervosität und Vorfreude begleiten sie, als sie am 1. August 1893 mit der neuen Zahnradbahn der Monarchie den Schafberg erklimmen wollen. Unter ihnen befindet sich der Hotelier Johann Dreßl. Er war der Erste, der ein Ticket für die Jungfernfahrt auf den Schafberg ergattern konnte. Frühmorgens um 5.50 Uhr tuckert die neue Attraktion von Ingenieur Berthold Curant langsam in Richtung Gipfel.