Trio räumt Luxus-Juwelier am hellichten Tag aus

Mitten am Tag und in feinem Zwirn schlugen Juwelenräuber in der französischen Hauptstadt Paris zu: Zwei Männer in grauen Anzügen und eine Frau im grünen Sommerkleid stürmten bewaffnet in das noble Schmuckgeschäft Piaget im zweiten Stadtbezirk unweit der Oper und dem weltberühmten Hotel Ritz. Mit Pistolen samt montierten Schalldämpfern hielt das Trio die geschockten Angestellten in Schach.