Wrack von Frachter riss sich von Ankerkette los

Der Autofrachter wurde eigentlich an einen sicheren Ankerplatz vor der niederländischen Nordsee-Insel Schiermonnikoog geschleppt - doch in der Nacht auf Mittwoch war die Ankerkette, an der der Frachter befestigt war, gerissen. Die niederländischen Behörden informierten die deutschen Dienststellen über den brenzligen Vorfall, wie der Fernsehsender NRD berichtete.