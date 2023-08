Online-Umfrage: Badeverbot wird zum Politikum

Ein Polizeieinsatz im Kurpark von Krumpendorf hat am Montag für einiges Aufsehen gesorgt. Die Beamten waren eingeschritten, weil es sich Sonnenanbeter auf den Grünanlagen und am Ufer des Wörthersees gemütlich gemacht hatten. Doch sowohl im Kurpark als auch im Koschatpark gilt ein Badeverbot. Und das will die Gemeinde offenbar konsequent durchsetzen, was allerdings bei vielen auf Unverständnis stößt.