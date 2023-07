Badeverbot ignoriert: Polizeieinsatz im Kurpark

So schnell kann man aus dem Paradies vertrieben werden: Wo Jung und Alt bisher den Wörthersee und die Natur genossen haben, drohen nun hohe Verwaltungsstrafen. „Krone“-Leser berichten, dass künftig rigoros gegen alle vorgegangen werde, die sich auf den Grünanlagen des Kurparks oder am Wasser in der Sonne räkeln.