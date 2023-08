Molche durchkreuzen Boris Johnsons Pool-Pläne

Das berichtete die Zeitung „Telegraph“ am Dienstag. Der 59-Jährige wolle auf seinem Anwesen in der Grafschaft Oxfordshire einen neuen Swimmingpool bauen lassen. Auf der Fläche befinden sich aber ein Teich und ein Wassergraben, die weniger als 250 Meter von der Position des geplanten Pools entfernt sind. Es bestehe eine „begründete Wahrscheinlichkeit“, dass Kammermolche betroffen sein könnten, heißt es in dem Bericht.