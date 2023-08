Sechsköpfige Drogenbande von Polizei hopsgenommen

10 Kilo Cannabis in Spanien gekauft

Ebenfalls ausgeforscht wurde ein 24-jähriger mutmaßlicher Drogenhändler aus Wien. Der Mann soll zehn Kilo Cannabisharz in Spanien gekauft und per Post versendet haben. Das Paket wurde im Dezember des Vorjahres am Flughafen Wien in Schwechat abgefangen. Beim Abholen der Sendung in einem Friseursalon wurde der 24-Jährige aus Wien-Fünfhaus auf frischer Tat ertappt und festgenommen. Er gab zu, die Drogen in Spanien gekauft und versendet zu haben.