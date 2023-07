Bei den Deutschkursen herrscht Schichtbetrieb

Donnerstag, 9.30 Uhr, Treffpunkt in der Kempelengasse 1 in Favoriten. In dem riesigen Betonbunker bietet der Österreichische Integrationsfonds (ÖIF) zusammen mit dem bfi Deutschkurse für Zuwanderer an. Vor allem die Nachfrage nach Alphabetisierungskursen ist hoch. Die „Krone“ darf lauschen. Die Männer und Frauen kommen aus Syrien und dem Irak. Einzeln müssen sie anhand von Bildern Gegenstände auf Deutsch benennen, einen Satz bilden und an die Tafel schreiben. Kursleiterin Maria Balzano ist streng, aber über das Einflüstern der Mitschüler sieht sie gnädig hinweg - die Stimmung unter den Frauen und Männern ist gut. Balzano: „Sie sind sehr fleißig und haben in wenigen Wochen schon viel gelernt.“