Verdächtiger bricht Schweigen: Wirre Aussagen

In Tatnacht floss der Alkohol

Seit seiner Festnahme schwieg der 69-Jährige beharrlich. Erst vor wenigen Tagen hat er erstmalig ausgesagt. Doch die Ermitttler werden nicht schlau daraus, was der Holländer ihnen dabei aufgetischt hat. „Der Verdächtige gab an, sich nur noch rudimentär an die Tatnacht erinnern zu können“, erzählt Markus Kitz, Sprecher der Staatsanwaltschaft Klagenfurt. Seiner Aussage nach habe das Paar in der Tatnacht gemeinsam Alkohol getrunken. Als dann das spätere Opfer in der Küche gestürzt sein soll, habe der Verdächtige sie mit einem Stanleymesser attackiert und schwerstens verletzt.