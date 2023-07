kika: Leere Regale und Trauerparte am letzten Tag

Wer am Samstag noch auf ein Schnäppchen beim kika in Eisenstadt hoffte, wurde enttäuscht. Außer einsamen Regalen, ein paar Sesseln und kaputten Lampen war die Filiale so gut wie leergeräumt. In den vergangenen Wochen hatten Schnäppchenjäger bereits so gut wie alles mitgenommen. Der gestrige Einkaufstag war der letzte für die beiden Standorte Eisenstadt und Oberwart.