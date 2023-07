Diese Sportlerin erhielt Stern am Walk of Fame

Nach Persönlichkeiten wie Larissa Marolt, Schlagersänger DJ Ötzi, Komponist Ingolf Wunder aus Wasserhofen und Sänger und Komponist Udo Jürgens, sowie den heimischen Spitzensportlern Sabine Egger und Rainer Schönfelder wird nun eine weitere Kärntnerin mit einem Stern am Walk of Fame am Klopeiner See geehrt. Er ist der Völkermarkter Spitzenathletin Magdalena Lobnig gewidmet.