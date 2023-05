„Die Probleme in den Schulen sind wirklich massiv“

Wie verteilt sich dieses Problem in der Steiermark

Das ist der nächste Punkt. Die Schüler sind zusammengefasst in bestimmten Gruppen, in bestimmten Schulen. In den Ballungsräumen, wo es ohnehin Schwierigkeiten gibt, potenzieren sich die Probleme. Wir haben dort Schulen mit großer Diversität und Schüler mit Migrationshintergrund und sozialen Schwierigkeiten. Vom Alter her bewegen wir uns dort in der Mittelschule vor allem zwischen 10 und 14 Jahren. Hier mangelt es auch ganz stark an Unterstützungspersonal. Im internationalen Vergleich sind wir weit hinten nach.