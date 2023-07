Lindemann verhöhnte mutmaßliches Opfer in Wien

Kurz vor dem Konzert in der Bundeshauptstadt hat eine junge Frau anonym von ihrem mutmaßlichen Martyrium berichtet, das ihr nach einem Konzert des Sängers in dessen Hotelzimmer widerfahren sei. Dort sei sie von Lindemann gegen ihren Willen auf das Bett geworfen, mit dem Gesicht nach unten hinuntergedrückt und so stark geschlagen worden, dass man im Anschluss einen Handabdruck gesehen habe. Die als Beate H. bezeichnete Quelle erinnerte dabei von einem „enormen Schmerz“, den sie verspürt habe.