Tirols Heli-Stützpunkt: Die Retter behielten Recht

Widerstandsbewegung mit Unterschriftenlisten

Vor allem sein Argument, im Notfall könnten Bundesheer-Hubschrauber auf jedem Sportplatz oder auf Parkplätzen landen, feuerte den Widerstand gegen seine Schließungspläne an. Denn zu Ende gedacht war das nicht: Erstens wäre ein Anflug aus den verbliebenen Stützpunkten in Ostösterreich bei Schlechtwetter nicht in kürzester Zeit möglich gewesen, und zweitens „wären weder Flughafen Innsbruck noch die erwähnten Sportplätze in der Lage, von heute auf morgen im Katastrophenfall zehn oder mehr Hubschrauber tage- und wochenlang zu stationieren, zu warten, zu tanken. Und wenn, dann nur zu horrenden Kosten“, hielt Gurgiser als Vomper Initiator der Widerstandsbewegung fest.