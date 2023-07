Hund stupst Kind (1) an, Mädchen ertrinkt in Pool

Dramatisches Badeunglück in der Vorwoche in den USA: Die einjährige Nevaeh spielte in einer Kleinstadt im Bundesstaat Louisiana draußen im Garten. Die Kleine wurde von einem Hund angestupst, fiel in ein Planschbecken und starb. Der Großvater, der auf sie aufpassen hätte sollen, war zu diesem Zeitpunkt nicht vor Ort.