Heftige Kritik nach Wechsel nach Saudi-Arabien

Auch beim ehemaligen deutschen Nationalspieler Thomas Hitzlsperger sorgte die Entscheidung von Henderson für Unverständnis. „Jordan Henderson wechselt also endlich nach Saudi-Arabien. Schön für ihn, er kann spielen, wo immer er will. Ich bin allerdings neugierig, wie die neue Marke JH aussehen wird. Die alte Marke ist tot! Eine Zeit lang habe ich geglaubt, dass seine Unterstützung für die LGBTQ-Gemeinschaft echt sein würde“, so Hitzlsperger via Twitter.