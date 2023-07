So viel kosten Bier & Würstel in der Kärntner Liga

Am billigsten ist das Würstl um 4 € bei Aufsteiger Donau, in Bleiburg zahlt man gar 6 €. „Mit 160 Gramm zählt unsere zu den größten der Liga“, heißt es indes aus St. Jakob, wo sie 5 € kostet. Der Klassiker, das große Bier, ist bei den „Buben“ der Austria mit 3,50 € am günstigsten. Bei Treibach, SAK und KAC zahlt man 70 Cent mehr.