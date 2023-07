„Barbenheimer“ sorgt für Ansturm auf Kinos

Seit Tagen werden Kärntens Kinos regelrecht gestürmt, und das nicht ohne Grund. Mit den Filmen „Barbie“ und „Oppenheimer“ flimmern seit einer Woche zwei Kassenschlager über die Leinwand. Diese beiden Streifen feierten am selben Tag Prämiere; sie werden deshalb in sozialen Netzwerken miteinander verknüpft und als „Barbenheimer“ bezeichnet. Begünstigt wird der im Sommer unübliche Kino-Boom auch durch das regnerische Wetter in Kärnten.