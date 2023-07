Kunst trifft Wörthersee: Erste schwimmende Galerie

„Ich habe Marcin Glod in Wien kennengelernt, da wusste ich schon, dass seine Kunst an den Wörthersee gehört!“, erzählt Wernhart der „Krone“. Aber ähnlich wie Glods Bilder dürfe die Ausstellung nichts Gewöhnliches werden. So entstand die Idee zur ersten schwimmenden Galerie am Wörthersee. Auf der begrünten Insel können von 16 bis 23 Uhr am Freitag und Samstag pro Fahrt 20 bis 30 Besucher in die Welt der Pop Art eintauchen. Die Galerie dockt bei der Moët Residence in Velden am Seecorso an - von dort aus starten auch die exklusiven Fahrten.