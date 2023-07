High-Society, gekrönte Häupter und Richard Lugner

Adel verpflichtet

Ist Königin Silvia von Schweden übrigens auch. Die geborene Heidelbergerin an der Seite von Schwedens Carl XVI. Gustaf wird bereits in Kürze erwartet. Blaublütig geht es bis zuletzt zu, wenn Beatrix, ehemalige Königin der Niederlande, zum Ende des Treibens an der Salzach vorbeikommt.