Sowjetemblem an Kiewer Wahrzeichen wird entfernt

Vor dem 32. Unabhängigkeitstag hat die Ukraine mit der Demontage des Sowjetemblems an der riesigen Mutter-Heimat-Statue in der Hauptstadt Kiew begonnen. Das Kulturministerium veröffentlichte in der Nacht auf Mittwoch ein Video von den Vorbereitungsarbeiten. Die Sowjetsymbole von „Hammer und Sichel“ am 13 mal acht Meter großen Schild des Monuments sollen durch den Dreizack, das Staatswappen der Ukraine, ersetzt werden.