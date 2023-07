13-jähriges Mädchen auf Spielplatz missbraucht

Festnahme bei Hotel

In der Zwischenzeit buchte der 40-Jährige ein Hotelzimmer, in dem er sich vier Tage später abermals mit der 13-Jährigen treffen wollte. Wohl, um erneut zuzuschlagen. Doch die Polizei kam ihm zuvor. Die Spezialeinheit EGS (Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität) konnte den Mann ausforschen und in der Nähe des Hotels festnehmen. „Er ist geständig“, sagt Wolfgang Dirisamer, Chef des Ermittlungsbereiches Sexualdelikte, zur „Krone“.