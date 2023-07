„Ausländer kommen, weil Frauenrechte nicht zählen“

„Wir Frauen pflegen auch unseren Partner und bringen ihn nicht um“, stellt Frauenrechtlerin Maria Rösslhumer klar. Eine Verharmlosung von Frauenmorden mit den Worten ‘Pflegemord‘ oder ‘Beziehungstat‘ sei fatal. Dieses Jahr gab es bereits 15 Femizide - und 24 gescheiterte Mordversuche an Frauen. „Wir haben eine so starke patriarchale Kultur in Österreich und viele Männer mit toxischem Verhalten.“ Dieses Bild strahlt auch über unsere Landesgrenzen - und zieht Männer mit ähnlicher Einstellung an …