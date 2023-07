Bitter! Österreich schrammt am Halbfinale vorbei

Magdalena Rukavina (11.), Linda Natter per Elfmeter (50.) und Valentina Mädl (59.) brachten die in der ersten Halbzeit sehr starke ÖFB-Elf dreimal in Führung. Belgien schaffte jeweils den Ausgleich und drängte im Finish - erfolglos - auf den Sieg, womit das rot-weiß-rote Team die Gruppe auf Rang 3 beendete. Mit vier Punkten aus drei Spielen dürfen die Österreicherinnen ihre zweite Teilnahme an einer U19-EM dennoch als Erfolg verbuchen.