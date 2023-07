Hotelmitarbeiter zogen tote Frau aus Wörthersee

Am Sonntagabend bemerkte ein Mitarbeiter eines Hotels mit Zugang zum See in Pörtschach bei einem Kontrollgang herrenlose Badebekleidung am Steg. „Da kein Badegast angetroffen werden konnten, wurde die Badetasche nach der Hotelzimmerkarte durchsucht“, heißt es seitens der Polizei. Das Zimmer hatte eine 68-jährige Wienerin gebucht, aber auch dort war sie nicht zu finden.