Nachfolge für Pucher: „Das wird kein leichter Job“

„Bitte bleiben Sie uns treu“

Mit einem Appell richtet Pratl sich an die vielen freiwilligen Helfer sowie die unzähligen Sponsoren: „Bitte bleiben Sie uns treu! Es geht in der Vinzenzgemeinschaft ja nicht um einzelne Leitfiguren, sondern um die Idee der Nächstenliebe - und die müssen wir gemeinsam weiter leben.“ Und im Nachsatz: „Das hätte auch der Wolfgang so gewollt.“