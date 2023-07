Grazer Armenpfarrer bekommt Straßenschild ins Grab

„Krone“-Informationen zufolge denkt man in der Landeshauptstadt auch an eine Würdigung im öffentlichen Raum. So wird im Koalitionsausschuss am Montag der Antrag besprochen, einen Platz oder eine Straße nach dem Vinzi-Gründer zu benennen. Das bestätigt das Büro der Bürgermeisterin.