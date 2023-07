Faith Kipyegon pulverisiert Meilen-Weltrekord!

Warholm über 400 Meter Hürden überragend

Karsten Warholm, Norwegens Olympia-Sieger über 400 Meter Hürden, erzielte in Monaco mit 46,51 Sekunden die viertbeste Leistung aller Zeiten. Er war in seiner Karriere nur einmal schneller gelaufen: 2021 im Olympia-Finale von Tokio, als er in 45,94 Sekunden die Konkurrenz dominierte.