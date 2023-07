Elektroautos boomen am meisten im Gailtal

Die Kärntner sind sehr offen für Elektor-Autos. Nach Statistik des Verkehrsclubs Österreich war in Kärnten im ersten Halbjahr 2023 jeder sechste neu angemeldete Wagen ein E-Auto, was über dem österreichischen Schnittliegt. Insgesamt sind in Kärnten derzeit 1142 zu 100 Prozent mit Strom fahrende Autos zugelassen, vor fünf Jahren waren es 127. Etliche werden auch mit der eigenen Photovoltaikanlage betankt.