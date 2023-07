Neue Ideen im Genre: Comedy ist doch nicht tot

So herzerwärmend wie auf schräge Art und Weise komisch ist dagegen die Streamingserie „Only Murders In The Building“, in der Selena Gomez eine unwahrscheinliche Freundschaft mit den beiden „Oldies“ Steve Martin und Martin Short schließt. Weit weg vom Sitcom-Klischee bewegt sich auch „Ted Lasso“ auf AppleTV+ rund um einen amerikanischen Fußballtrainer in England.