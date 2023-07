Putin sicher: Polen will Westukraine besetzen

Polen verlegt derzeit Truppen in Richtung des Nachbarlandes Belarus. Damit hat Putin so gar keine Freude. „Belarus ist Teil des Unionsstaates. Und die Entfesselung einer Aggression gegen Belarus würde eine Aggression gegen die Russische Föderation bedeuten. Darauf werden wir mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln reagieren“, schimpfte der Staatschef am Freitag bei einer Sitzung des Nationalen Sicherheitsrats.