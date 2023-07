Was entstehen kann, wenn alle mitreden dürfen

Was entstehen kann, wenn man gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern arbeitet und alle politischen Fraktionen im Boot hat, sieht man am Innsbrucker Projekt im O-Dorf „Coolymp“. Doch nicht nur in Sachen Bürgerbeteiligung soll der neue Platz ein Leuchtturmprojekt werden: Von Klimafitness bis hin zum generationenübergreifenden Ort der Begegnung soll „Coolymp“ alles bieten.