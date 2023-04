Der Bozner Platz hatte schon viele Gesichter

Name zu Ehren einer Verstorbenen

Nur fünf Jahre später wurde er nach der im selben Jahr verstorbenen Erzherzogin Margarete von Sachsen (Frau des Tiroler Statthalters Karl Ludwig) in Margarethenplatz umbenannt. Von 1873 bis 1877 ließ die Stadt in seiner Mitte den Rudolfsbrunnen errichten. Er erinnert an das 500-Jahr-Jubiläum der Vereinigung Tirols mit Österreich.