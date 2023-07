Depeche Mode wartet im Wörthersee-Stadion auf

Nach über zwei Millionen verkauften Tickets und restlos ausverkauften Konzerten in Nordamerika und Europa treten Depeche Mode heute mit ihrer „Memento-Mori-Tour“ in Klagenfurt auf. Auch in der Wörthersee-Arena wird es ein Highlight. Schon 25.000 Karten sind weg, um 19.45 Uhr beginn das Programm mit der Vorband „Haelos On Stage“. Von 20.45 bis 23 Uhr tritt Depeche Mode auf.