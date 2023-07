Weißhaidinger: „Es wird ein Gemetzel werden“

Nervenstärke zeigen

2018 holt Weißhaidinger Bronze bei der EM in Berlin, ein Jahr später Bronze bei der WM in Doha und der bisherige Höhepunkt war die Bronze-Medaille bei den Olympischen Spielen in Tokio. Bei allen Events hat es „Lucky Luki“ aber auch spannend gemacht und trotzdem zum richtigen Zeitpunkt die Leistung auf den Punkt gebracht. Mit der nötigen Nervenstärke will er auch in Budapest nach einer Medaille greifen. „Ich würds gern zeigen, wenn die Situation kommt“, so Weißhaidinger abschließend. Den gesamten Talk mit dem sympathischen Diskuswerfer aus Schärding sehen Sie im Video!