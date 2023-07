Au revoir? Sturm-Star im Visier der Chelsea-Bosse

Emegha wird also demnächst Sturms zweitteuerster Verkauf der Klubgeschichte werden. Die Rangliste führt natürlich Rasmus Höjlund mit kolportierten 17 Millionen (plus drei Millionen an Boni zu Atalanta Bergamo) an. Weitere Einnahmen folgen, zumal Manchester United im Tauziehen um den Dänen jetzt ernst machen dürfte. Bergamo fordert über 60 Millionen Euro, United dürfte bisher rund 50 Mille bieten. Mit dem Spieler ist man sich einig, jetzt wird um den Preis gefeilscht. Klappt der Deal, wird aus dem früheren Schwarz-Weißen Höjlund ein „Red Devil“. Was auch die Funktionäre in Graz, wo Rasmus mit seiner Familie eine zweite Heimat fand, frohlocken lässt. Bis zu drei Millionen brutto sollen fließen.