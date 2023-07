15 Millionen: Auch Milan jagt jetzt Emegha!

Beim Testsieg am letzten Samstag steckte Emanuel Emegha noch in der Sturm-Dress, doch wie lange noch? Immer mehr Topklubs machen mittlerweile Jagd auf Sturms Jungstar. Laut der italienischen Sportzeitung „Corriere dello Sport“ ist jetzt auch der große AC Milan am Holländer interessiert. Die Mailänder, in der letzten Saison Champions-League-Halbfinalist, suchen einen Stürmer, den sie als Nachfolger für Olivier Giroud (36) aufbauen wollen. Laut der Zeitung wäre Milan bereit, bis zu 15 Millionen Euro für das Sturm-Juwel hinzublättern.