Gondel-Notfall von Wagrain im Eiltempo gemeistert

Bergretter, Floriani, Sanitäter und Mitarbeiter der Bergbahn waren am Dienstagnachmittag gefordert: Sturmböen mit mehr als 100 km/h hatten Bäume auf die Grafenbergbahn in Wagrain geworfen. 35 Gondeln standen still - 144 Menschen saßen fest. Weitere 163 Personen warteten noch am Berg.