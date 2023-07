Salzburger  verlor 100.000 Euro an Betrügerin

Ein 28-Jähriger aus Salzburg-Umgebung lernte die angebliche Niederländerin über eine Dating-Plattform kennen. Später tauschten sie sich auch über einen Messenger aus. Die Frau benutzte eine niederländische Nummer und versprach dem Geschädigten hohe Erträge, wenn er in Kryptowährung investiere, heißt es in der Aussendung der Polizei. Sie forderte dabei den 28-Jährigen auf, Geld an verschiedene Konten und Wallets, einer Plattform für Online-Zahlungen, zu überweisen.