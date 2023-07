Familien und Bergsteiger in Osttirol in Bergnot

Abgedeckte Dächer, umgekippte Bäume: Das heftige Unwetter am Dienstagnachmittag sorgte über weiten Teilen des Landes für verheerende Sturmschäden. Auch am Berg wurden mehrere Personen vom Gewitter überrascht. In Osttirol mussten insgesamt elf Wanderer und zwei Bergsteiger von der Bergrettung bzw. einem Hubschrauber gerettet werden. Sie kamen durch die Unwetter nicht mehr weiter und waren teilweise erschöpft.