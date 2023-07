Im Kaufrausch! Bayern zeigt Interesse an Real-Star

Wie die deutsche „Bild“ schreibt, soll vor allem Trainer Thomas Tuchel ein Fan des Mittelfeldspielers von Real Madrid sein. Allerdings war der 23-Jährige erst vor einem Jahr in die spanische Hauptstadt gewechselt, sein Vertrag bei den „Königlichen“ läuft bis 2028. Dass der Verein von David Alaba Tchouameni so einfach hergeben will, ist unwahrscheinlich.