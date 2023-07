Weiter Rätselraten nach Leichenfund am Tiroler Inn

Die am Sonntag gefundene Leiche in Reith im Alpbachtal (Tirol) wirft bei den Ermittlern weiter viele offene Fragen auf. Auch nach der Obduktion gibt es noch keine Informationen, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handle. Ein DNA-Ergebnis gäbe es laut ersten Informationen erst in ein paar Wochen.