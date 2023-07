„Schlaumeier als Frau, verkleidet mit Burka“

Die Zukunft des Schach-Sports in Österreich sieht Stöttinger optimistisch. Er sagt: „Österreich ist ein Schachland. (…) auch in Österreich haben wir Großmeister!“ Großmeister ist der höchste Titel im Schach. Auf der ganzen Welt gäbe es in etwa 1000 Großmeister. „Von diesen Großmeistern zählt man ungefähr 40 zur absoluten Weltspitze“, so der ÖSB-Präsident.