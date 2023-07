Großeinsatz - Vermisste Patientin wiedergefunden

Das Krankenhaus in Schwarzach hat am Montag Vormittag eine Patientin abgängig gemeldet. Die Polizei alarmierte die Feuerwehr Schwarzach, die auch die Wasserrettung Pongau West verständigte. Um die abgängige Österreicherin möglichst rasch zu finden, war auch ein Polizeihubschrauber an der Suche beteiligt.