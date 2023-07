Erstmals Bioprodukte aus Tirol in Großküche

„Bio-Druck“ kam direkt aus der BKH-Großküche

Den Start der Kooperation leiteten Martin Wegmann, Küchenleiter am Bezirkskrankenhaus Reutte, und sein Stellvertreter Alexander Buchacher in die Wege. Auf ihre Anfrage bei Bioalpin-Geschäftsführer Björn Rasmus folgten mehrere Terminvereinbarungen zur Besichtigung ausgewählter Mitgliedsbetriebe. „Das Kennenlernen der Menschen und Arbeitsweisen in den Biosennereien am Niederndorfberg und im Zillertal hinterließ bei uns wirklich großen Eindruck“, erinnert sich Buchacher.