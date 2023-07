Dominic Thiem: „Hier ist die Welt noch in Ordnung“

Nach seinem Wimbledon-Aus gegen Stefanos Tsitsipas in fünf Sätzen vor zwei Wochen schlägt Dominic Thiem aktuell beim ATP-250-Turnier in Gstaad auf. Dem Niederösterreicher scheint es in der Schweiz zu gefallen, er schwärmt von der Region: „Irgendwie hat man das Gefühl, dass die Welt hier noch in Ordnung ist.“