Kuriose Unterbrechung beim Match von Dominic Thiem

Thiem in Runde zwei

Zum Sportlichen: Thiem startete gut und schnappte sich den ersten Satz mit 6:1. Im zweiten Durchgang musste der Niederösterreicher härter kämpfen und sogar einen Satzball abwehren. Am Ende entschied er jedoch den Tiebreak für sich und zog in die zweite Gstaad-Runde ein.