Das Skandalbuch wurde zum steirischen Klassiker

„Das Haus meiner Eltern ist beschmiert worden. Der Vater hat sich nicht mehr ins Wirtshaus gehen getraut. Die haben geglaubt, das Buch kann nur ein Irrer geschrieben haben“, erinnert sich Reinhard P. Gruber Jahre später an die Zeit, als sein erster, bis heute berühmtester Roman veröffentlicht wurde. Vor allem in seiner steirischen Heimatgemeinde Fohnsdorf, in der „Aus dem Leben Hödelmosers“ auch spielt, waren die Reaktionen extrem. Als „Nestbeschmutzer, der alle Obersteirer zu Trotteln macht“, wurde Gruber damals bezeichnet.